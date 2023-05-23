Йдеться про колишнього очільника Державної реєстраційної служби України Дмитра Ворону.

Колишній очільник Державної реєстраційної служби Дмитро Ворона, який став "сенатором від Запорізької області РФ", отримав підозру у пособництві агресору. Його майно арештували.

Як повідомляє Служба безпеки України, наприкінці 2022 року Ворону призначили "сенатором рф – представником виконавчого органу влади Запорізької області".

На цій "посаді" він координував захоплення українських підприємств на тимчасово окупованій території Запоріжжя.

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Крім того, Ворона за власної ініціативи допомагав росіянам формувати окупаційні адміністрації в тимчасово захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. Він також був "радником" гауляйтера Євгена Балицького.

За даними СБУ, саме Ворона підготував звернення до президента країни-агресора щодо заохочення державними нагородами РФ російських військових та колаборантів, які сприяли окупації регіону.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу ("пособництво державі-агресору"). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Також суд наклав арешт на майно зловмисника на десятки млн грн. Зокрема, серед арештованого – квартири фігуранта у середмісті Києва та в Миргороді, будинок загальною площею понад 300 кв. м під Києвом та 10 земельних ділянок в столичному регіоні.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, цієї весни у Москві Ворона як член комітету з економічної політики брав участь у заходах на виконання доручення президента РФ щодо відновлення соціально-економічного розвитку так званих "Л/ДНР"" та окупованих Запорізької і Херсонської областей.

Хто такий Дмитро Ворона

У 2006 – 2014 роках Ворона обіймав керівні посади у різних міністерствах та службах уряду України. Зокрема, він був заступником міністра охорони навколишнього середовища, двічі заступником міністра внутрішніх справ та заступником міністра юстиції України.

Після окупації Росією Криму він очолив "Корпорацію розвитку" півострова і був радником гауляйтера Сергія Аксенова.

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