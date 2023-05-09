Одним із учасників групи був колишній український військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця.

Служба безпеки України нейтралізували агентів ФСБ РФ у результаті багатоетапної спецоперації на Запоріжжі.

Як повідомив прес-центр СБУ, одним із учасників групи був колишній військовий, а іншим – особистий водій місцевого високопосадовця-чиновника. Зазначається, що вони займались підготовкою терактів проти командного складу Сил оборони та співробітників СБУ, які дислокуються в регіоні.

В спецслужбі поінформували, що для цього зрадники з грудня 2022 року збирали "погодинну" інформацію про місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників.

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"Отримані відомості передавали до ФСБ через закритий чат у Телеграмі. За координатами агентів окупанти хотіли здійснити прицільні удари ракетами. Крім того, загарбники розглядали "варіант" фізичної ліквідації українських захисників через приведення в дію вибухівки. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх "кураторів" з ФСБ $4 тис. "авансу". Однак, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисників і затримали", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, керівником агентурної групи був мешканець Запоріжжя, колишній військовий. Після початку повномасштабного вторгнення він звернувся до свого брата, який проживає в Санкт-Петербурзі, з проханням "організувати" йому "контакт" з російською спецслужбою.

Як зазначили в СБУ, невдовзі у приватній переписці на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ, який поставив йому задання розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Для їх виконання зрадник залучив свого знайомого, який працював водієм в очільника однієї з районних адміністрацій Запоріжжя. За вказівкою ФСБ водій "в темну" використовував посадовця, здійснюючи приховані аудіозаписи його телефонних розмов в автомобілі. Крім того, зрадники "наводили" ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди.

"Наразі матеріалами провадження підтверджено використання окупантами розвідданих цієї агентгрупи під час чергової ракетної атаки по Запоріжжю навесні 2023 року", - дадали в Офісі генпрокурора.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.

Зрадники в Україні

На Херсонщині затримали двох прихильників російських окупантів. Так, зловмисниками виявились місцеві жителі: батько і син, які підтримали загарбників під час тимчасової окупації регіону. Після звільнення правобережної Херсонщини молодший чоловік продовжив підтримувати контакт з російськими військовими, які втекли на лівий берег Дніпра.

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