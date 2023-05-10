А колаборанти з Великої Білозерки залишили населений пункт на власних транспортних засобах і поїхали в окупований Крим.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти обороняються та завдають ударів по населених пунктах.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Так, ворог завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу. Обстріляв низку населених пунктів на Запоріжжі та Херсонській області.

"У Енергодарі російські окупанти організували так звану "евакуацію" для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено", - повідомили в Генштабі.

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За даними Генштабу, окупаційна влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. "Однак, тих, хто погодився вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках", - уточнюється у повідомленні.

"Дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму", - зазначили в Генштабі.

Російська "евакуація" жителів Енергодара

Днями так звана "влада" окупованої частини Запорізької області оголосила евакуацію мешканців низки населених пунктів, розташованих біля лінії фронту.

В МАГАТЕ підтвердили початок евакуації жителів Енергодара, де мешкає частина персоналу захопленої росіянами Запорізької АЕС.

9 травня міський голова Дмитро Орлов повідомив, що на тлі російської "евакуації", яку оголосили окупанти в Енергодарі, спостерігається певний ажіотаж. "Не працює інтернет стаціонарний, який був раніше, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів і засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні", – розповів тоді про ситуацію Орлов.

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