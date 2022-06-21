Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Португалії Антоніу Кошті за підтримку Португалією питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Україна перейматиме досвід Португалії зі зближення з Євросоюзом.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Twitter після розмови з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Зеленський подякував Кошті за підтримку Португалією питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Домовилися залучати досвід Португалії в нашому зближенні з ЄС", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Європейська комісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

Раніше Олаф Шольц заговорив про спрощення процедури вступу до ЄС.

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