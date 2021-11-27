Рятувальник виніс дитину з багатоповерхівки, закривши її обличчя своєю маскою.

Міністерство внутрішніх справ відзначило столичного рятувальника, який, виносячи з пожежі дитину, віддав їй свою кисневу маску.

Про це йдеться у повідомленні МВС на сторінці у Facebook.

"Сьогодні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вручив нагрудний знак "За відвагу в службі" полковнику цивільного захисту Олександру Гвоздику. Рятувальника, який віддав свою кисневу маску дитині і врятував її", - зазначено у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 22 листопада у Києві сталася пожежа у 16-поверховому новому житловому будинку на проспекті Перемоги, 67-А (Святошинський район).

В житловій новобудові загорілися електрощитові з 5-го по 16-й поверхи. Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів, а також з ліфта, 31 людину, зокрема й 1 дитину.

Відео та фото з кадрами порятунку дитини вразило багатьох громадян і було поширено у соцмережах. На них видно, як рятувальник виносив дитину з верхніх поверхів, закривши її обличчя своєю маскою.

Причина виникнення пожежі буде встановлюватися правоохоронцями.

Жертв та постраждалих немає.

Автор: Інна Андаліцька