Вчинок вогнеборця вразив користувачів мережі, також його особисто подякував заступник міністра внутрішніх справ.

Рятувальник з Києва став справжнім "героєм дня" завдяки своєму зворушливому вчинку. Під час евакуації вогнеборець виносив з охопленого вогнем будинку маленьку дитину, він віддав їй свою кисневу маску.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Добрий вчинок рятувальника зняли на відео під час пожежі у Києві, яка сталася у новобудові "Нивки Парк". Пожежники евакуювали понад 30 людей, серед них було немовля, яке виніс на вулицю Олександр Гвоздик. Рятувальник віддав маленькій дівчинці свою кисневу маску.

Його вчинок потрапив на відео. Ролик швидко став "вірусним", користувачі були вражені тим, що рятувальник вирішив віддати свою маску дитині. Пожежник обережно приклав до обличчя немовляти маску, завдяки чому маленька дівчинка змогла дихати у диму.

Читайте також"Кричали й просили, щоб пропустили": в Одесі патруль доставив хлопчика у лікарню й врятував життяЗаступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін також вирішив відзначити вчинок рятувальника. Він подзвонив пожежнику по відео та подякував за його чуйність та самопожертву. Згодом Єнін виклав розмову з рятувальником на своїй сторінці у Facebook.

Пожежник розповів заступнику міністра, що йому, звичайно, було важко дихати без маски. Проте він працює вже давно, тому знає, як триматися без кисню у таких умовах.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у київському парку перехожий героїчно врятував дитину, яка тонула. Його вчинок потрапив на відео.

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Автор: Поліна Кузенко