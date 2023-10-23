Наразі проходить перевірки цих громадян.

Евакуюватися з сектору Гази зголосилося 337 громадян України. Вони переважно перебувають переважно на півдні регіону біля пропуску "Рафах", що на кордоні з Єгиптом.

"Наші партери вимагали від Ізраїлю відтермінувати наземну операцію, оскільки вона могла б привести до неочікуваної кількості жертв серед цивільного населення. Крім того, йде мова про термінову евакуацію іноземців з сектору Гази, у тому числі й українців. На сьогодні евакуюватися зголосилося 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет. В цілому кількість іноземців, які перебувають у секторі Гази та готові до евакуації, наближається до десятка тисяч", - розповів в ефірі "Еспресо" надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами дипломата, всі європейські уряди звернулися до уряду Єгипту з проханням сприяти якомога швидшій організації евакуації. Також поспілкувались з владою Ізраїлю - наземна операція поки відкладається. Однак всі розуміють, що вона почнеться одразу після евакуації іноземців.

Відео дня

"Проходить перевірка тих українців, які зголосилися на евакуацію. Відбувається ідентифікація всіх наших громадян. Зараз ми встановили, що близько половини громадян, які хочуть евакуюватися, мають чи прострочені, чи пошкоджені паспорти, тобто треба їм вписати щойно народжених дітей або давати тимчасовий документ свідоцтва на повернення. І надалі, як тільки відбудеться евакуація з сектору Гази, єгиптяни дають нам 48 годин, щоб завезти наших громадян у Єгипет і далі забезпечити їх виліт до третіх країн. Мова йде про одну з сусідніх країн України. Наша евакуаційна група готова, це консули та військові, які перебувають у Єгипті. Вони готові підхопити наших громадян та провести цю евакуацію", - пояснив Корнійчук.

Посол нагадав, що у 2021 році вже була проведена подібна евакуація. Тоді вивозили близько 200 громадян України, 20 молдавських громадян і 5 болгар. Зараз партнери, ініціативні групи України, Молдови, Болгарії й Польщі працюють за цим же принципом.

Війна у Ізраїлі - як це торкнулось українців

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявляє про загибель вже 23 українців в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль.

За останніми даними з Ізраїлю через бойові дії вже виїхали близько 450 українців.

Вас також можуть зацікавити новини: