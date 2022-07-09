Значення дефолту Росії не варто перебільшувати. Поточні санкції — це як "плювок або ляпас" для країни-агресора. Куди більш дієвими будуть обмеження, які зараз обговорюються.
Таку заяву зробив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Якщо ті санкції, [що зараз обговорюються] порівнювати з булавою або з дубиною, якою ти по голові когось б'єш, то в даному випадку мова йде про плювок або ляпас, який ти начебто даєш і начебто це "принизливо" і дуже неприємно для того, кому ти це даєш, але це не більше того", — сказав Устенко.
Аналогічної думки радник Зеленського дотримується щодо санкцій на чорну ікру, алкоголь та інше в цьому роді.
"Значення їх з точки зору економіки не таке важливе, як ті санкції, про які ми зараз говоримо [нафта і газ — УНІАН]", — додав Устенко.
Він також підсумував, що у випадку з Росією важкі часи, які настали для країни — це не на рік або два, а на десятиліття.
Нагадаємо, наприкінці червня РФ вперше з 1918 року оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті. Пільговий період з виплати відсотків у розмірі близько $100 млн, які потрібно було сплатити 27 травня, закінчився через місяць. Росія пропустила платіж до 26 червня, і це стало подією дефолту.
Що стосується санкцій, то, згідно з відомостями кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, Євросоюз прийме сьомий пакет до кінця липня. До нього увійде заборона на російське золото.
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