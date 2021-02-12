Раніше підозрюваний відбував покарання за вбивство своєї тещі, яку забив до смерті.

Суворовський районний суд Одеси заарештував чоловіка, який систематично ґвалтував дружину і двох дочок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, за клопотанням прокуратури підозрюваного в потрійному зґвалтуванні і погрозі вбивством узято під варту (ч. Ч. 2, 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 129 КК України).

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Встановлено, що протягом 2015-2021 років 48-річний житель Суворовського району Одеси ґвалтував свою дружину та їх спільних дочок, яким на даний час 22 роки і 15 років. При цьому чоловік погрожував дочкам, що в разі непокори вб'є їх мати.

«Окремо слід зазначити, що підозрюваний відбував покарання за вбивство матері своєї дружини, яку зловмисник забив до смерті», - повідомили в прокуратурі.

Деталі інциденту:

В Одесі затримали чоловіка, який систематично ґвалтував дружину і двох своїх дочок.

Жертви насильства настільки були залякані неодноразово судимим за тяжкі злочини правопорушником (за вбивство і грабіж), що мовчали про знущання кілька років.

За даними поліції, старшу дочку він вперше згвалтував, коли їй було 16 років, а молодшу – в 13-річному віці.

Розслідування триває, призначено низку експертиз.

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Автор: Лариса Козова