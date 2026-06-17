Повернення із СЗЧ через 'Армія+': Федоров назвав перші результати

Завдяки такому способу військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах.

Майже 200 військових уже подали рапорт на повернення із СЗЧ (самовільне залишення частини) через застосунок "Армія+" впродовж кількох днів. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Telegram.

"Fast track повернення із СЗЧ через "Армія+" уже працює. Військовослужбовці можуть самостійно обрати новий підрозділ із переліку найефективніших підрозділів Сил оборони, подати рапорт онлайн та отримати супровід на кожному етапі повернення до служби. За декілька днів через "Армія+" уже подано майже 200 рапортів на повернення із СЗЧ", - заявив він.

Із них, за словами міністра, 51 погоджено, а військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах.

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"Один із таких військовослужбовців - боєць на позивний Гор. Під час перебування в СЗЧ він скористався механізмом повернення через "Армія+", обрав новий підрозділ та після погодження рапорту повернувся на службу", - розповів Федоров.

Він додав, що якщо самовільне залишення частини зафіксовано до 12 червня 2026 року, то людина може повернутися до служби через "Армія+".

Повернення із СЗЧ через "Армія+"

Як повідомляв УНІАН, військові, які станом на 12 червня самовільно залишили частину, зможуть повернутися до 20 вересня за новою процедурою.

Найпростіший шлях повернення буде через застосунок "Армія+". Зокрема, там можна обрати новий підрозділ з переліку, вказати бажаний напрям служби та досвід, а також отримати супровід до зарахування в нову частину.

Після погодження рапорту в "Армія+" з’являється статус "В дорозі", який підтверджує, що військовий добровільно повертається на службу, і дає 5 днів, щоб прибути до нової частини.

Подати заявку також можна напряму до обраної військової частини або через 1-й Центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ або 2-й Центр рекрутингу Десантно-штурмових військ - для військовослужбовців ЗСУ.

Послуга доступна для військових ЗСУ та Державної спецслужби транспорту. Для військових Національної гвардії можливість подати рапорт в "Армія+" запрацює найближчим часом, пообіцяли у міністерстві.

Скористатися цією програмою можна до 20 вересня.

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