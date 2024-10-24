Якщо адресат їх не забирає, то це не звільняє його від штрафу.

В разі отримання повістки поштою військовозобов’язані, в тому числі ті, що мають відстрочку від мобілізації, повинні з’явитися в ТЦК. Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила юрист Орися Швець.

Вона зазначила, що зараз відбувається масова розсилка повісток засобами поштового звязку. Такі повістки зберігаються протягом трьох днів.

"Якщо людина не забирає повістки, то це не означає, що вона неналежно вручена.Така повістка повертається назад в ТЦК і, зазвичай, зазначається, що адресат відсутній за вказаною адресою", - наголосила Швець.

Відео дня

За її словами, після цього ТЦК, якщо повістка правильно надіслана, дотримано процедуру, має право накласти штраф:

"Тобто, якщо людина отримала повістку поштою, то треба з’явитися в ТЦК, щоб уникнути штрафу".

При цьому юристка підкреслила, що, незважаючи на те, що деякі військовозобов’язані мають право на відстрочку, їм також приходять повісти.

"І для того, щоб уникнути відповідальності, потрібно додатково з’явитися в ТЦК і заявити своє право на відстрочку і після звірки даних буде поставлено відмітку, що людина з’явилася за повісткою. Це дасть змогу уникнути адміністративної відповідальності", - розповіла Швець.

Повістки поштою військовозобов'язаним

Як повідомляв УНІАН, в Україні набули чинності нові правила вручення повісток. Зокрема, відповідно до законодавства України, повістка в армію може прийти поштою.

Так, згідно з постановою уряду № 1147 від 8 жовтня 2024 року, тепер повістку з пошти військовозобов'язаний має забрати протягом трьох днів. В іншому разі йому загрожує штраф.

Вас також можуть зацікавити новини: