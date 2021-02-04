Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави.

Затриманому за підпал торговельного центру "Епіцентр" у Первомайську суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту.

Читайте такожУ Запорізькій області через пожежу в лікарні перевірять усі медзаклади для хворих на COVID-19Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Миколаївській області.

Правоохоронці Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області, за процесуального керівництва місцевої прокуратури повідомили про підозру у вчиненні умисного знищення майна (ч. 2 ст. 194 ККУ) та замаху на вбивство декількох осіб (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ) зловмиснику.

Первомайський міськрайонний суд, розглянувши клопотання слідчого, обрав стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави.

Наразі правоохоронці продовжують досудове розслідування та з’ясовують всі обставини вказаних подій.

Пожежа в Первомайську

2 лютого у місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в торговому центрі "Епіцентр".

За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він розлив у приміщенні горючу рідину і влаштував підпал, поранив охоронця і намагався втекти. При затриманні злочинець поранив сокирою ще одного охоронця.

В "Епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці.

Пізніше палій "Епіцентру" в Первомайську пояснив свої дії "помстою за відрізані вуха".

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Автор: УНІАН