За різними даними, госпіталізували від 5 до 11 осіб.

У Харкові 22 січня оголошено траур через пожежу у будинку для літніх людей, внаслідок якої загинули 15 людей.

Як повідомляється на офіційному сайті Харківської міськради, відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов.

"У зв’язку із пожежею, яка призвела до численних людських жертв, 22 січня оголошено днем жалоби в місті Харкові", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього дня будуть приспущені державні прапори і прапори Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Також будуть скасовані всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

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Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові

21 січня в Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Повідомлялось, що внаслідок пожежі загинули 15 і постраждали від 5 до 11 осіб. Загалом у будинку проживали 33 особи.

Президент України Володимир Зеленський доручив урядовцям створити державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова зі з’ясування причин пожежі у будинку для людей похилого віку у Харкові.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі у будинку для літніх людей стало необережне поводження з електронагрівальними приладами.

За фактом пожежі прокуратура розпочала провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Також ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС під час перевірок та інших методів контролю за станом протипожежної безпеки у будинку.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі. Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, поліцейські вирішують питання про затримання власниці будинку.

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Автор: Інна Андаліцька