Порівняно з моніторингом у вересні, ситуація з поширенням українського сигналу погіршилася – сигнал українських FM-радіостанцій зафіксовано лише в 7 з 19 населених пунктів.

Правозахисники повідомляють про нову хвилю блокування українського FM-мовлення на півночі Криму окупаційною владою.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Кримська правозахисна група в грудні 2020 року здійснила новий моніторинг мовлення станцій FM-діапазону на півночі півострова. Порівняно з попереднім моніторингом, що відбувся у вересні, ситуація з поширенням українського сигналу погіршилася. В грудні сигнал українських FM-радіостанцій зафіксовано лише в 7 з 19 населених пунктів. У вересні цього року українське мовлення було доступно в 12 населених пунктах з того самого переліку", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, вже не чутно доступний раніше сигнал українських радіостанцій в Армянську, Красноармійському, Завіті Ленінському, Солоному озері, Ермаковому, Лобановому, Мартинівці.

Як і раніше, неможливо почути українські радіостанції в населених пунктах Вишнівка, Овочеве, Зелена Нива, Красноперекопськ, Ішунь.

У всіх цих населених пунктах на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції.

У Зарічному, Джанкої, Придорожньому, Воїнці можна почути лише одну українську радіостанцію.

У Новоолександрівці та Істочному – по 2 радіостанції, а в Передмістному – 6 українських FM-радіостанцій.

Поблизу КПВВ «Чонгар» на окупованій території півострова можна почути програми 4 українських FM-радіо та 2 українські радіостанції чутно з боку Криму біля КПВВ «Чаплинка».

Водночас у 13 населених пунктах з 19 на деяких частотах зафіксовано одночасне мовлення двох станцій – української та російської. Через такі перешкоди прослуховування передач на цих частотах унеможливлюється. Це свідчить про цілеспрямоване блокування українського FM-радіомовлення російськими станціями.

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"У вересні Кримська правозахисна група повідомляла, що поруч з КПВВ “Чаплинка” на окупованій території Криму облаштовано нову телерадіовежу. Різке погіршення ситуації з поширенням українського радіосигналу в цьому районі може засвідчувати, що нова конструкція стала застосовуватися, зокрема, й для блокування українського мовлення на півострові", - наголосили правозахисники.

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Автор: Леся Лещенко