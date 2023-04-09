Ці петиції має розглянути Зеленський.

Дві петиції про доплати українським військовим в тилу і на передовій, опубліковані на сайті президента України, набрали понад 25 000 підписів. Тепер обидві петиції має розглянути Володимир Зеленський.

Автор першої петиції, опублікованої 31 січня 2023 року, закликає підняти військовим в тилу військову доплату з 30 до 40 тисяч. Водночас тим, хто захищає Україну в гарячих точках, пропонують збільшити доплату зі 100 до 150 тисяч гривень.

Автором другої петиції став народний депутат Олексій Гончаренко. Вона з'явилася на сайті президента 24 березня 2023 року. Нардеп закликає повернути військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень.

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"Зараз 30 000 гривень доплати залишили тільки військовим, які виконують бойові завдання. Мінімальна заробітна плата в ЗСУ була підвищена з 13 000 до 20 100 гривень. Але таке підвищення не може компенсувати втрати 30-тисячної доплати. Крім того, в армії негативно сприйняли зниження виплат, адже це підриває довіру військових", – підкреслив Гончаренко.

Він додав, що фінансування військових на час війни є головним пріоритетом країни.

Виплати військовим в Україні

З березня 2023 року в Україні змінили виплати для військових. Тепер надбавку в 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім, хто виконує бойові завдання на передовій. 30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.

Після того, як з'явилася ця новина, українці створили петицію про повернення доплат у розмірі 30 тисяч гривень усім військовим. На неї відповів президент Зеленський, доручивши опрацювати це питання прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

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