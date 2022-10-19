Президент Європарламенту наголосила, що українці героїчно захищають не лише свою землю і своїх людей, але й "ризикують своїм життям заради Європи".

Європарламент обрав лауреата премії імені Сахарова "За свободу думки" 2022 року. Переможцем став "сміливий народ України в особі президента Володимира Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства".

Про це президентка Європарламенту Роберта Метсола оголосила 19 жовтня, запис свого виступу вона опублікувала у Twitter.

Мецола наголосила, що українці героїчно захищають не лише свою землю і своїх людей, але й "ризикують своїм життям заради Європи".

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У дописі на своїй сторінці у Twitter Мецола зазначила, що українці відстоюють те, у що вірять.

"Ведуть боротьбу за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас", - написала вона.

Мецола додала, що вітає мужній народ України із присудженням премії, і зауважила, що немає нікого більш гідного цієї премії.

Сайт Європарламенту зазначає, що у номінації відзначили зусилля президента України Володимира Зеленського та окремих осіб – представників ініціатив громадянського суспільства, державних і цивільних інститутів, зокрема Державної служби з надзвичайних ситуацій України. У номінації згадують парамедикиню Юлію Паєвську (Тайра), правозахисницю Олександру Матвійчук (Центр громадянських свобод), рух громадянського спротиву "Жовта стрічка" та мера окупованого Мелітополя Івана Федорова.

Двоє із цього списку – Паєвська та Федоров – були у полоні окупантів.

Нагорода передбачає грошовий приз у розмірі 50 000 євро (49 100 доларів США), який буде надано представникам громадянського суспільства. Вручення премії відбудеться 14 грудня у Страсбурзі.

Премія Сахарова - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, Європарламент з 1988 року присуджує премію ім. Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини та засадничі свободи.

У 2018 році цю премію отримав незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов, у 2020 - представники білоруської демократичної опозиції, а у 2021 - критик Кремля Олексій Навальний.

У вересні 2022 року найбільша політична група Європарламенту "Європейська народна партія" запропонувала присудити мужньому українському народу і президенту України Володимиру Зеленському премію імені Сахарова "За свободу думки".

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