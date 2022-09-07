Європарламент з 1988 року присуджує премію імені Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини та засадничі свободи.

Найбільша політична група Європейського парламенту "Європейська народна партія" запропонувала присудити мужньому українському народу і президенту України Володимиру Зеленському премію імені Сахарова "За свободу думки".

Про це йдеться у повідомленні на сайті політичної групи "Європейська народна партія".

Зокрема, група "ЄНП" висуває український народ і президента Володимира Зеленського на здобуття премії Сахарова.

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"Ми не маємо сумнівів, що хоробрий народ України, очолюваний президентом Володимиром Зеленським, заслужив виграти цьогорічну премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Вони щодня продовжують захищати європейські цінності на полях бою. Я сподіваюся, що наша номінація буде підтримана усіма політичними групами у Європейському парламенті", - наголосила депутат Європарламенту Раса Юкнявічене.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент з 1988 року присуджує премію імені Сахарова особам та організаціям, які захищають права людини та засадничі свободи.

У 2018 році цю премію отримав незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов, у 2020 - представники білоруської демократичної опозиції, а у 2021 - критик Кремля Олексій Навальний.

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