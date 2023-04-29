Петер Павел отримав від оборонців у подарунок унікальний шолом.

Президент Чехії Петр Павел на Дніпропетровщині поспілкувався з українськими військовими. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Він зазначив, що на даний час захисники України роблять титанічну роботу, щоб забезпечити спокійне життя на українській території. І ця робота проводиться як на передовій, так і в тилу, відточуюючи майстерність ведення бою.

"Повірте, вони викладаються на всі 100%. Особисто переконалися у цьому з президентом Чехії. Натхненний відвагою наших хлопців Петр Павел залишив на бойовій техніці промовисті написи. Ми ж на згадку про Дніпропетровщину та її відважних людей передали унікальний шолом", - написав Лисак.

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Голова ОВА подякував Павелу за цей візит та підтримку.

Петр Павел уточнив у Twitter, що саме адресував ЗСУ, а також окупантам. "Мені знайоме це почуття. Ваша частина йде на фронт, ви хочете йти з ними, ви хочете надавати приклад. Як командир я завжди підтримував своїх солдатів. Сьогодні це не моя роль. Я прийшов, щоб дати їм сміливість. Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, ви повернете собі волю. Росія, йди додому!".

Візит президентів Чехії та Словаччини до України - що відомо

28 квітня до України прибули президенти Чехії та Словаччини Петр Павел і Зузана Чапутова. Для Павела, який склав присягу чеського президента в березні цього року, це перший візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Лідери Чехії та Словаччини спочатку відвідали Бородянку на Київщині та на власні очі побачили наслідки російської агресії. Згодом цього ж дня Чапутова і Павел зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Сьогодні, 29 квітня, президент Чехії Петр Павел відвідав Дніпро. Міський голова Дніпра Борис Філатов нагадав, що Чехія взяла патронат над Дніпром і Дніпропетровською областю у повоєнній відбудові України.

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