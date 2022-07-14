Середня вартість квадратного метра в квартирі в новобудові зараз обійдеться у 25 464 грн за кв. м.

Ціни на нерухомість в України у порівнянні з початком року на вторинному ринку зросли на 8 %, а на первинному - на 11 %.

Про це УНІАН повідомили в аналітичній службі "OLX Нерухомість".

Зазначається, що у порівнянні з початком року, вартість квадратного метра на вторинному ринку зросла на 8%, а на первинному — на 11%. Так, якщо в січні середні ціни на вторинці по Україні були на рівні 17 643 грн за кв. м, то в липні ця сума становить уже 19 070 грн за кв. м.

"Якщо ж ви плануєте вкладати кошти в квартиру у новобудові, то середня вартість квадратного метра зараз обійдеться у 25 464 грн за кв. м, а це на 2 500 грн більше, ніж на початку року до війни", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними аналітиків, найвигідніша середня ціна квадратного метра станом на липень в новобудовах Івано-Франківської області - 17 834 грн. Серед областей із найдоступнішими цінами також Хмельницька (18 837 грн за кв.м) та Сумська (19 597 грн за кв. м). А от найвищі ціни на Київщині (30 460 грн за кв.м.), Львівщині (33 589 грн за кв.м) та Дніпропетровщині (33 643 грн за кв.м).

На вторинному ринку розподіл наступний: найвигідніша ціна за квадратний метр на Сумщині (13 002 грн за кв.м), Дніпропетровщині (16 358 грн за кв.м) та Івано-Франківщині (16 411 грн за кв.м). Натомість найдорожче житло в Київській (34 740 грн за кв. м), Львівській (27 463 грн за кв.м), Вінницькій (24 753 грн за кв.м та Чернівецькій (24 605 грн за кв.м) областях.

Аналітики пояснюють, що на фінальну ціну квартири впливають різноманітні фактори: локація, нявність інфраструктури, поверх, планування, оздоблення та інше. Так, наприклад, у мебльованому помешканні на вторинці середня ціна квадратного метра становить 24 343 грн, у новобудові доведеться викласти майже вдвічі більше - 44 779 грн.

Як писав УНІАН, на початку травня в Україні відновили купівлю-продаж нерухомості, але з обмеженнями. В умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його скасування діють особливі правила.

Також сповіщалося, що українцям планують списати борги за кредитами, житло за якими було знищено під час російського воєнного вторгнення.

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