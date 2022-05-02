В умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його скасування діють особливі правила.

Українці знову можуть оформляти придбання і продаж нерухомості..

Про це повідомляти Міністерство юстиції.

З метою відновлення функціонування ринку нерухомості та державної реєстрації прав на неї Кабмін прийняв постанову № 480, яка вже оприлюднена в "Голосі України" і набрала чинності.

Постанова № 480 встановлює, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його скасування нотаріальні дії можуть вчинятися, але з низкою особливостей та заборон.

Так, вчиняти нотаріальні дії з нерухомістю можуть тільки нотаріуси зі списку Мін'юсту. Це зареєстровані в Україні громадяни, які раніше не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Протягом зазначеного часу нерухомість не можна буде передавати як внесок до статутного капіталу юридичної особи, отримувати у зв'язку з виходом зі складу учасників.

Вчиняти дії з нерухомістю за дорученням від імені фізичних осіб забороняється.

Нотаріальне посвідчення договору з відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності можливо оформити в межах області, де нерухомість розташована. Виключення становлять тільки дії з нерухомістю в Києві та Київській області.

Дії з нерухомістю в Києві та Київській області можуть здійснюватися виключно нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташоване в місті Києві або Київській області, за місцезнаходженням такого майна, або місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї зі сторін відповідного договору.

Щоб запобігти махінаціям з житлом, його можна буде відчужувати тільки через місяць після придбання або пізніше.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" пояснював, що Державний реєстр прав на нерухоме майно також недоступний, тому українці не мають можливості купити або продати нерухомість. Це зробили, щоб запобігти викраденню ворогом персональних даних і запобігти шахрайським схемам.

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