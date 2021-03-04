На урочисту церемонію запрошуються голови Верховного суду, Ради суддів, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок складення присяги судді особою, призначеною на посаду судді.

Про це йдеться в указі глави держави №88/2021 від 4 березня.

Читайте такожЗеленський увів у дію рішення РНБО щодо подвійного громадянстваЗокрема, президент постановив затвердити відповідний порядок з метою реалізації вимог закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо складення присяги судді.

У новому порядку зазначено, що "особа, призначена на посаду судді, складає присягу судді у присутності президента України під час урочистої церемонії, що проводиться у приміщенні, де встановлено Державний Герб України та Державний Прапор України".

Також на урочисту церемонію складення присяги судді запрошуються голова Верховного суду, голова Ради суддів України, голова Вищої ради правосуддя та голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а власне церемонія розпочинається виконанням державного гімну України.

"Присягу судді, текст якої визначено законом України "Про судоустрій і статус суддів", зачитує особа, призначена на посаду судді, а в разі складення присяги судді кількома особами, призначеними на посаду судді, — найстарша з них за віком особа", — йдеться у порядку.

Потім текст присяги підписується суддею із зазначенням дати її складення, і після складення присяги судді президент України або за його дорученням інша особа вручає судді посвідчення.

Указ президента від 6 квітня 2011 року "Про Порядок складення присяги судді особою, вперше призначеною на посаду професійного судді" (№ 380) та указ президента від 2 серпня 2013 року "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку складення присяги судді особою, вперше призначеною на посаду професійного судді" (№ 417) визнані нечинними.

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Автор: Віталій Саєнко