За словами президента Володимира Зеленського, у 2020-му році, як і у 2014-му, українці знову переконалися, що супергерої існують, і до наших військових приєднались наші медики.

Президент Володимир Зеленський пояснив неготовність медичної системи України до пандемії коронавірусної хвороби, заявивши, що «дехто втратив нюх» ще задовго до появи COVID-19.

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«Навесні ми всі почали хворіти. Виявилось, що в лікарнях та аптеках багато чого немає», - нагадав Зеленський.

За словами глави держави, «просто дехто втратив нюх ще задовго до ковіду».

«І от всі ми були як у фільмах: коли здається, що врятувати можуть тільки супергерої. Дорослі не вірять у їхнє існування. Але цьогоріч, як і у 2014-му, ми знову переконалися – супергерої існують. І до наших військових приєднались наші медики. Наші суперлікарі. Суперлаборанти. Суперводії швидкої. Суперпілоти. Суперприкордонники. Суперучителі. Наші суперпожежники та суперрятувальники. І ми точно не маємо іншого варіанту, аніж бути супер-Україною», - підкреслив Зеленський.

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Автор: УНІАН