За словами лідера фракції "Голос", вони збираються домагатися звільнення міністра освіти.

Лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляє, що депутати звертатимуться до Конституційного суду щодо ситуації довкола призначення міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Депутат зазначив, що міністра освіти було не "призначено", а "накнопкодавлено".

"Ми виклали факти, як під час голосування за Шкарлета окремі народні депутати, деякі - за двох, деякі - за трьох, кнопкодавили. Всі ці факти викладені. І разом з іншими фракціями ми готуємо подання в Конституційний суд для того, щоб скасувати факт голосування і звільнити Шкарлета з посади, на яку він ані заслуговує, ані був офіційно призначений", - заявив Железняк.

Крім того, додав він, депутати проводитимуть власне розслідування щодо того, хто має доступ до камер спостереження в парламенті.

Голосування за призначення Сергія Шкарлета: деталі скандалу

17 грудня коли Верховна Рада голосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, фракції "Європейська солідарність" і "Голос" звинуватили "Слуг народу" в фальсифікації результату шляхом "кнопкодавства".

18 січня депутат Інна Совсун (фракція "Голос") заявила, що за її зверненням Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом "кнопкодавства" під час голосування за призначення Шкарлета.

Того ж дня після наради лідерів фракцій і груп Разумков доручив до 15 січня розробити зміни до законодавства про посилення відповідальності за неперсональное голосування. За його словами, всі фракції звернулися до нього з пропозицією встановити у сесійній залі додаткові камери, які фіксували б можливе неперсональное голосування.

Крім того, Разумков запропонував повернутися до того розташування депутатських фракцій і груп, яке було при розподілі місць між ними на початку роботи нинішнього скликання парламенту, а всі інші місця відключити від системи "Рада".

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Автор: Тетяна Поляковська