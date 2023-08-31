Результат вражає – понад 1,5 сотні українських страв були приготовані одночасно.

Національний реєстр рекордів України підтвердив новий незвичайний рекорд – найбільшу кількість українських страв, що було приготовано одночасно, йдеться в сюжеті ТСН.

Над цим досягненням працювали кухарі з чотирьох окремих міст: Києва, Рівного, Дніпра та Борислава на Львівщині. Потім кількість страв з чотирьох міст додали і підсумували. Результат вражає – 164 українських страви, що були приготовані одночасно.

Кухарі розповіли, що попередньо обговорили, хто що готуватиме, щоб жодна страва не повторювалася. В Києві представили борщі, вареники, запеченого окуня, сім видів хлібу та закуски, таратуту, уху та багато іншого. В Дніпрі на стіл виставили аж півсотні страв, рецепти яких шукали по бібліотеках та музеях. З незвичного в переліку – закуски з сиром та волошками, кисіль з бузини, рулет луганський, пшоняний пиріг зі сметаною та родзинками. В Рівному презентували Мазурики по-волинськи, сальтисони, моркв’яну бабку, пиріжки з калиною та інші смаколики.

"Перед нами стояла задача зробити якомога більше автентичних страв", – каже рівненський шеф-кухар Юрій Рабштинай.

Нематеріальна культурна спадщина України

З 2018 року в Україні, згідно з вимогами ЮНЕСКО, ведеться Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини.

У ньому вже є кілька десятків елементів, серед них – традиції приготування борщу та голубців.

Вас також можуть зацікавити новини: