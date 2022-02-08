Зокрема, восени в Києві має пройти гастрономічна конференція Gastromasa.

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів розповіла, як планують популяризувати українську кухню.

Про це вона сказала в коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо найближчих запланованих подій в рамках Маніфесту української кухні.

"Ми плануємо протягом цього року сформувати стратегію, із залученням усіх цих шеф-кухарів (підписантів маніфесту - УНІАН), по популяризації і розвитку української кухні. І популяризації її як всередині України, так і зовні. Тобто, наша мета, щоб локально українці, мандруючи, споживали і хотіли їсти саме місцеву кухню, розуміли, що є в кожному з регіонів представлено, і що обов'язково такий must try - продукти і страви", - зазначила Олеськів.

Крім того, вона розповіла про плани протягом року запросити до України безліч іноземних журналістів, які будуть ознайомлюватися з українською кухнею, "надихатись нею і починати її популяризувати в світі".

"Також ми плануємо цього року провести міжнародну подію - Gastromasa, яка пройде у жовтні... Це одна з топових світових подій. Є така, наприклад, Madrid Fusion в Мадриді і Gastromasa, яка в Стамбулі проходить. І також Gastromasa-Україна буде проведена в нас, у Києві", - розповіла голова Агентства.

Вона зауважила, що це збере в Україні "топових шефів, топових журналістів, яким до того ми покажемо декілька регіонів України - це Одесу і Київ".

"Ознайомимо їх з кухнею, проведемо їм певні майстер-класи, ознайомимо з українським продуктом для того, щоб, як ми сподіваємось, вони також змогли чимось надихнутися і далі у своїх ресторанах, можливо, впровадити щось, що вони спробували тут, - або наш продукт, або якусь страву. І журналісти, які також напишуть, відповідно, про це у своїх ЗМІ", - зазначила Олеськів.

Крім того, вона нагадала, що цього року, в середині травня, буде проведено фестиваль "Мандруй Україною", де буде представлено гід "Дорога гурманів", де йтиметься про кухню та крафтових виробників.

"Цим заходом ми намагаємося сформувати топове розуміння, що таке взагалі українська кухня, як ми її маємо розвивати, як вона має стати популярною в світі. А популярною вона може стати тоді, коли ми з'явимося в топових рейтингах. А з'явитись там ми можемо тоді, коли наші ресторани високої кухні будуть робити чимось унікальний взагалі продукт, щоб ми відрізнялись від інших країн", - сказала очільниця Агентства.

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На запитання, чи закладено в держбюджеті кошти на відповідну програму, Олеськів розповіла: "У нас є зараз 100 мільйонів гривень загалом на нашу програму розкриття туристичного потенціалу. З них близько 6 мільйонів ми, власне, збираємося на гастрономічну частину витратити. І у нас є загальна історія 50 мільйонів, які підуть на різні маркетингові заходи. І серед них... буде велика частка, яка буде стосуватися гастрономії так чи інакше".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, українські шеф-кухарі та Державне агентство розвитку туризму оголосили про активізацію розвитку гастротуризму в Україні. Вони спільно проголосили Маніфест про відродження української кухні, її популяризацію у світі, пошук нових формул давніх страв та розвиток вітчизняного гастротуризму. Вони працюватимуть над відродженням української етнічної кухні з урахуванням унікальності та гастрономічної специфіки кожного регіону.

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