На даний час на Майдані близько 200 мітингувальників. Вони розстелили ковдри просто неба, й на них розливають чай з термосів та готують бутерброди для учасників акції.

Поліція не дозволяє підприємцям заносити на територію Майдану Незалежності у Києві, де мітингують учасники акції «SaveФОП», харчові продукти та пінопласт.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з організаторів руху «SaveФОП» Сергій Доротич.

Читайте такожУ Києві на Майдані Незалежності медики вимагають збільшення зарплати

Він також сказав, що після вчорашніх сутичок мітингувальників з правоохоронцями підприємці бояться приходити на акцію. Водночас Доротич запевнив, що підприємці не збираються згортати акцію протесту.

На даний час на Майдані близько 200 мітингувальників. Вони розстелили ковдри просто неба, й на них розливають чай з термосів та готують бутерброди для учасників акції. За словами Доротича, жінкам довелося проносити продукти, ховаючи їх під одягом.

На підступах до Майдану Незалежності чергує поліція. Правоохоронці перевіряють вміст сумок у перехожих, які прямують до метро.

Протести ФОПів в центрі Києва

Головною вимогою акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" є скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та прийняти законопроекти № 3853-1(2), № 3993, що спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

15 грудня відбулися сутички між активістами і поліцією в ході спроби встановити намети на Майдані.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Хилюк