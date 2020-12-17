Учасники акції протесту зокрема вимагають скасувати карантинні обмеження для малого та мікробізнесу.

На Майдані Незалежності триває протест підприємців.

Читайте такожПротести ФОПів: Зеленський створює координаційну раду для вирішення ситуаціїЯк пише Telegram-канал "Сегодня", близько сотні мітингувальників залишилися там на всю ніч. Припиняти мітинг підприємці не збираються.

"У нас вахтовим методом з усіх регіонів приїжджають, зараз буде ротація. Вночі залишалося 100 осіб стандартно, а вдень буде більше, зараз подивимося", – розповів лідер руху Saveфоп Сергій Доротич.

Протести підприємців у Києві: що відбувається

15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності почалася акція протесту представників руху SaveФОП, які вимагали скасувати карантин для малого та мікробізнесу і прийняти законопроекти № 3853-1 (2), № 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Правоохоронці знесли намети на Майдані, сталася сутичка із застосуванням сльозогінного газу та світлошумових гранат. За даними прес-служби поліції Києва, під час акції в центрі Києва постраждали близько 40 правоохоронців.

16 грудня акція підприємців на Майдані продовжилася. Вони заявили про намір проводити її мирним шляхом.

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Автор: Катерина Шварц