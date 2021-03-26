Протоколи про адмінпорушення отримали ще троє учасників акції на підтримку активіста Сергія Стерненка.
Читайте такожПідозрюваний у хуліганських діях на Банковій заявив відвід суддіПро це повідомляється у Telegram-каналі "Самозахист", який організували прибічники Стерненка для координації акцій.
Це Ігор Поташенков та Олег Кобезський, яким вручені протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 6 ст. 195 КУпАП "Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів".
За словами активістів, ці протоколи вони отримали за те, що під час акції тримали в руках фаєри. Крім того, Артуру Єфименку вручено протокол за ст. 173 КУпАП - нецензурна лайка в громадських місцях.
"Загалом "покарані" за активну громадську позицію вже 9 учасників акції", - повідомляє "Самозахист".
Акції на підтримку Стерненка: що сталося
- 20 березня біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві відбулася акція на підтримку засудженого громадського активіста Стерненка. Протестувальники палили фаєри і кидали шумові гранати. Вони намагалися підпалити табличку "Президент України" на будівлі. Також активісти розбили скло у дверях будівлі і закидали фаєри та димові шашки в середину. Один з фаєрів залетів на балкон будівлі.
- Учасники акції розмалювали будівлю ОП фарбою.
- По завершенню акції поліцейські затримали Владислава Гранецького-Стафійчука (псевдо Влад Сорд), якого підозрюють у тому, що він розбив скло у дверях будівлі ОП. Йому інкримінують вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. 23 березня суд обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
- Цього ж дня стало відомо про оголошення підозри ще одному учаснику акції – лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову. Йому інкримінують ст. 296 ч. 4 "Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".
- Пізніше про підозру повідомили ще й одному з учасників руху "Гонор" Олексію Білковському.
- 24 березня правоохоронці вручили підозри ще двом учасникам акції на підтримку активіста Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня під будівлею Офісу президента.
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