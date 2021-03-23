Владу Сорду висунули звинувачення в хуліганстві.

Печерський суд Києва сьогодні має обрати запобіжний захід активісту Владу Сорду, який був затриманий на акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня за биття скла на дверях ОП.

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Повідомлення про це з'явилося в Telegram-каналі "Самозахист". За його інформацією, розглядати справу буде суддя Соколов.

Канал закликає прихильників активіста збиратися під будівлею суду.

Хто такий Влад Сорд

На акції протесту під ОП 20 березня затримали лише одну людину - ветерана АТО Влада Сорда (справжнє ім'я - Владислав Юрійович Гранецький-Стафійчук).

ЗМІ називають його дизайнером, письменником і поетом. Сорд є співзасновником видавництва "Дім Химер".

МВС опублікувало відео, на якому Сорд в ході акції б'є скла на дверях будівлі ОП. Йому пред'явили звинувачення в хуліганстві.

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Автор: Дмитро Захаров