Акцію протесту було приурочено до дня народження Сергія Стерненка, якому сьогодні виповнюється 26 років.

Сьогодні біля Одеського слідчого ізолятора прихильники засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка вимагали його звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, десятки молодих людей зібралися на вулиці Люстдорфська дорога, 11, біля входу в СІЗО.

Читайте такожКиїв йде на жорсткий тритижневий карантин: що заборонено з 20 березня (список)

Вони прийшли з державними прапорами України та плакатами: «Руки геть від Стерненка», «Сьогодні - його, завтра - всіх нас» тощо.

Дехто з присутніх людей пов'язали на плечі синьо-жовті полотнища.

Учасники акції заявили, що прийшли підтримати Стерненка і привітати його з днем народження - сьогодні активісту виповнюється 26 років.

Мітинг пройшов за принципом вільного мікрофона - кожен охочий мав можливість висловитися про те, що відбувається, і висловити підтримку засудженому.

Один із ораторів, який представився Богданом, розповів, що вчора прийшов до Приморського районного суду Одеси, щоб пройти на засідання у справі Стерненка, але його не пустили всередину, як він стверджує, через наявність у нього прапора України. Активіст додав, що у зв'язку з цим викликав поліцію і написав заяву.

Адвокат Стерненка Вадим Оксюта сказав, що взяв цей прапор і проніс на судові слухання.

Він також зазначив, що Стерненко отримує багато листів від своїх прихильників, і активіст дуже цінує цю підтримку.

Присутні скандували: «Ганьба!», «Стерненку - свободу!», «Слава - Україна!» тощо, а також на закінчення мітингу запалили фаєри.

Потім вони вишикувалися вздовж дороги зі своїми плакатами, щоб їх бачили водії автомобілів, які проїжджають повз.

Вирок Стерненку

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненка в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова