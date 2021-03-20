Сьогодні біля Одеського слідчого ізолятора прихильники засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка вимагали його звільнення.
Як передає кореспондент УНІАН, десятки молодих людей зібралися на вулиці Люстдорфська дорога, 11, біля входу в СІЗО.
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Вони прийшли з державними прапорами України та плакатами: «Руки геть від Стерненка», «Сьогодні - його, завтра - всіх нас» тощо.
Дехто з присутніх людей пов'язали на плечі синьо-жовті полотнища.
Учасники акції заявили, що прийшли підтримати Стерненка і привітати його з днем народження - сьогодні активісту виповнюється 26 років.
Мітинг пройшов за принципом вільного мікрофона - кожен охочий мав можливість висловитися про те, що відбувається, і висловити підтримку засудженому.
Один із ораторів, який представився Богданом, розповів, що вчора прийшов до Приморського районного суду Одеси, щоб пройти на засідання у справі Стерненка, але його не пустили всередину, як він стверджує, через наявність у нього прапора України. Активіст додав, що у зв'язку з цим викликав поліцію і написав заяву.
Адвокат Стерненка Вадим Оксюта сказав, що взяв цей прапор і проніс на судові слухання.
Він також зазначив, що Стерненко отримує багато листів від своїх прихильників, і активіст дуже цінує цю підтримку.
Присутні скандували: «Ганьба!», «Стерненку - свободу!», «Слава - Україна!» тощо, а також на закінчення мітингу запалили фаєри.
Потім вони вишикувалися вздовж дороги зі своїми плакатами, щоб їх бачили водії автомобілів, які проїжджають повз.
Вирок Стерненку
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
- Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.
- 19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
- Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненка в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.
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