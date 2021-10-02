Активісти вимагають у влади зробити Київ комфортним для життя.

У Києві представники 46 громадських організацій проводять "Марш за Київ", що має на меті привернути увагу влади до проблем хаотичної забудови і забруднення міста.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході беруть близько 2 тисяч людей.

Учасники маршу розпочали свою акцію на площі Конституції біля Верховної Ради.

Активісти вишикували велику колону, на початку якої їде автомобіль з гучною аудіосистемою.

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Активісти пройдуться центральними вулицями столиці, і зокрема підійдуть до Офісу президента, а звідти - до Київської міської державної адміністрації. Біля КМДА організатори ходи мають намір зачитати свої вимоги до столичної влади. Учасники маршу мають представити розроблену "Зелену книгу", яка містить перелік з близько 100 змін та реформ, які мають бути реалізовані в Києві для того, щоб він став сучасним європейським містом.

Організатори зібрання заявляють, що проводять "громадянську позапартійну подію, яка має зупинити забудовне насильство над містом та зробити його комфортним для життя".

Також учасники ходи несуть транспаранти з такими гаслами: "Будуйте велодоріжки!", "Нацпарк Голосіїв - для людей, а не грошей", "Архітектура модернізму - наша спадщина!", "Дикий лівий": Припиніть забудову та бетонування Дніпра", "Досить нас труїти! Вимагаємо чисту воду та повітря!", "Не руйнуй - Реставруй!", "Стоп забудовному насильству!", "Вимагаємо місто для життя" та інші.

Серед головних вимог "Маршу за Київ": припинення забудовного насильства над містом; реформа транспорту та мобільності; повернення Києву самоврядування і районних рад з бюджетом та повноваженнями; затвердження нового Генерального плану і відмова від генплану забудовників-2025.

Організатори маршу наголосили, що їхній захід - це масовий прояв свідомості. Вони оголосили маніфест, підготовлений до сьогоднішньої акції. Зокрема, активісти заявили, що у столиці немає жодної адекватної стратегії з виходу з поточної кризи у місті, оскільки громадський транспорт не відповідає мінімальним вимогам доступності і комфорту, у Києві найбрудніше в Європі повітря і увесь час найдовші затори, якість води у водоймах "неадекватна", не існує міського плану адаптації до змін клімату.

Крім того, активісти вказують на проблему знесення історичних будівель і забудову зелених зон, що відбувається з "відома і за підтримки міської влади".

Організатори заявляють, що містяни у столиці втомилися від відсутності перспектив комфортного міського простору.

У зв'язку з цим активісти оголосили свої вимоги до центральної і місцевої влади.

"Ми вимагаємо негайно запустити реформу громадського транспорту і мобільності, впровадити розгалужену систему моніторингу якості води та повітря, запустити модернізацію очисних споруд, припинити та відмовитись від очищення води хлором. Ми вимагаємо зупинити неплановану та безконтрольну забудову міста. Відмовитись від генплану забудовників та розробити повністю новий генеральний план міста на відкритому міжнародному конкурсі", - наголосили організатори маршу.

Також вони вимагають від Верховної Ради повернути Києву самоврядування, а від президента і Кабінету міністрів - вийти з управління містом і припинити політичні втручання у місцеве самоврядування Києва. Зокрема, повноваження держави і міста мають бути розмежовані. Міська рада має отримати власний виконавчий орган, а за державою має залишитись виключно функція адміністративного нагляду.

Разом з тим, активісти вимагають на районному рівні у Києві передати усі права виборним органам.

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Автор: Віталій Саєнко