Пункти пропуску можуть не працювати під час тривоги: у ДПСУ розповіли деталі

Люди у випадку загрози повітряного удару мають розосереджуватися.

Пункти пропуску на державному кордоні України можуть не працювати під час повітряної тривоги. Про це в ефірі "Київ 24" сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він попередив, шо з огляду на безпекові питання роботу пунктів пропуску можуть призупиняти під час повітряної загрози.

"Якщо є загроза повітряного удару з боку противника, якщо ми розуміємо, що повітряні засоби, які запустив противник, рухаються в бік державного кордону, то в той чи інший період на певний час можуть призупинятися пропускні операції", - зауважив Демченко.

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Водночас люди за такої ситуації мають розосереджуватися, щоб не було скупчення на пункті пропуску, аби уникнути жертв.

Удар біля "Ягодина"

Як повідомляв УНІАН, раніше російська окупаційна армія атакувала українську автозаправну станцію у Волинській області на кордоні з Польщею, внаслідок чого там виникла пожежа. Повідомлялося, що поруч з пунктом пропуску "Ягодин" горіли вантажні автомобілі.

Згодом Демченко заявив, що ПП "Ягодин" продовжує працювати у звичному режимі, здійснюються пропускні операції. За його словами, безпосередньо по лінії кордону або по пункту пропуску влучань зафіксовано не було.

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