Росія найближчим часом вдарить по українсько-польському кордону, - Туск

Протягом серпня-вересня росіяни вже атакували кордон із Молдовою.

Польща очікує, що найближчим часом Росія може атакувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні в межах своєї кампанії з торговельної блокади України. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого цитує Reuters.

Він зокрема послався на низку прецедентів, коли росіяни цілеспрямовано атакували прикордонні переходи між Україною та Молдовою в Одеській області. Ці атаки призвели зокрема до загибелі людей.

За словами Туска, під час масованої російської атаки по Україні минулої ночі завдяки взаємодії українських і польських служб було усунуто "пряму загрозу одному з прикордонних переходів". Польський урядовець не розкрив деталей, але запевнив, що росіяни спробують атакувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

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"Як вам відомо, Росія вже вдавалася до провокаційних атак на пункти перетину кордону, наприклад, з Молдовою. Ми очікуємо аналогічних дій, спрямованих на пункти перетину кордону з Україною інших країн, зокрема Польщі", - заявив Туск.

При цьому він зауважив, що Польща, як і вся Європа, повинна бути готовою до різних сценаріїв не лише на російсько-українському фронті, а й загалом на східному фланзі ЄС.

Російські атаки на прикордонні пункти пропуску

Як писав УНІАН, цього літа Росія почала атакувати пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема під удар потрапили пункти пропуску Виноградівка – Вулкенєшть, Рені – Джюрджюлешть та Табаки. Удари завдавали переважно ударними безпілотниками типу "Шахед" (або "Герань"), що призводило до пошкодження будівель, виникнення пожеж і тимчасового припинення роботи цих КПП.

Найбільш резонансною стала атака в ніч проти 9 вересня 2026 року на міжнародний автомобільний пункт пропуску "Старокозаче" (на молдовській стороні – "Тудора"). Російські дрони влучили безпосередньо по території КПП та прилеглій зоні, знищивши автобуси, легкові й вантажні автомобілі, пошкодивши інфраструктуру та спричинивши масштабну пожежу. Унаслідок удару загинули двоє цивільних осіб (громадяни України), троє людей отримали поранення, серед яких був громадянин Молдови – водій автобуса. Рятувальники евакуювали 16 осіб. Робота пункту тимчасово призупинялася, але згодом була відновлена.

Міністерство оборони РФ заявило, що атакувало "логістичні об’єкти", нібито використані для перевезення військових вантажів до України. Молдова категорично спростувала ці твердження, наголосивши, що через її територію зброя до України не перевозиться, а пункти пропуску слугують виключно цивільному руху – сім’ям, дітям, літнім людям.

Аналітики розцінюють такі удари як спробу порушити сухопутні експортні маршрути України, зокрема експорт зерна, створити нестабільність на кордоні та посилити економічний тиск на Київ на тлі атак на чорноморські порти.

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