Президент побажав добробуту та опублікував фото традиційної страви Гоменташ.

Президент України Володимир Зеленський привітав юдеїв з Пурімом.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Twitter.

Зеленський побажав добробуту, позначив у твіті прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та опублікував фото традиційної страви Гоменташ («вуха Амана»), що випікається напередодні Пуріму.

«Вітаю всіх юдеїв із найрадіснішим святом #purim2021! Бажаю добробуту, злагоди та віри в диво! Хаг Пурим Самеах! @netanyahu», — написав президент України.

Читайте також25 лютого 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робитиОдне з найвизначніших єврейських свят — Пурім — у 2021 році відзначають 25-26 лютого. Воно має нагадувати про порятунок євреїв, які жили на території Стародавньої Персії, від винищення Аманом, улюбленцем перського царя Артаксеркса (Ахашвероша).

Головна частина святкування — публічне читання книги Есфірі під час вечірньої та ранкової молитви в синагозі. Окрім того, в Пурім заведено веселитися, надсилати подарунки один одному та подавати милостиню бідним.

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Автор: Катерина Комолова