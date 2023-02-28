Рухи "Редан" та "Анти-Редан" ширяться соцмережами з країни-агресора, молодь домовляється в месенджерах та влаштовує масові бійки.

Правоохоронці заблокували 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через новий молодіжний рух. Вони повʼязані з ЧВК "Редан" – рухом, який зародився в Росії, та останніми днями шириться в Україні.

"Штучне поширення такої субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність. Тож оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування, адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових заходів. Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, втім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми", – йдеться в повідомленні Національної поліції.

Зазначається, що загалом протягом двох днів у різних регіонах України відбулося близько 30 зібрань молоді. За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб, більшість з яких – неповнолітні.

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"Тож ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками. При цьому роз’яснюють, що за такі дії передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка наступає із 14-ти років", – додали у Нацполіції.

Крім того, в поліції Київщини нагадали, що рухи "Редан" та "Анти-Редан" ширяться соцмережами з країни-агресора.

"Молодь домовляється в месенджерах та влаштовує масові бійки. Зібрання агресивних тінейджерів вже помітили у Харкові, Києві, Львові та інших обласних центрах. Штучне поширення цієї субкультури – це російська інформаційно-психологічна операція. Її мета – використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", – наголосили у поліції.

ПВК "Редан" в Україні: що відомо

Нещодавно в Україні зʼявилася низка телеграм-каналів "ПВК Редан", які координують дії підлітків та масові бійки.

У понеділок, 27 лютого 2023 року, поліція повідомила про збори агресивно налаштованих підлітків у низці українських великих міст. Більшість із учасників руху – неповнолітні.

Відомо, що такі групи зʼявилися, зокрема, в Києві, Харкові та Львові. Тільки в Харкові правоохоронці затримали понад 200 підлітків. Тоді поліцейські наголосили, що ця масова бійка є флешмобом, який запустила Росія.

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