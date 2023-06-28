Зміни передбачаються на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування.

Парламент підтримав одразу за основу та в цілому законопроект №9238, який дозволяє військовослужбовцям під час воєнного стану використовувати транспортні засоби з правим кермом.

Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram, за відповідне рішення проголосували 279 нардепів. Згідно з пояснювальною запискою, законопроект вносить зміни до чинного законодавства. Так, передбачається можливість участі у дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма, що були отримані військовими частинами Збройних Сил України на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування.

Зазначається, що зміни внесли через те, що пікапи, броньовані авто, реанімобілі, позашляховики, мікроавтобуси, які купують у Великобританії мають праве розташування керма, через що їх не можна було використовувати в Україні.

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Верховна Рада України 28 червня також ухвалила закон, яким передбачена щомісячна додаткова винагорода для військовослужбовців у розмірі 30-100 тисяч гривень. За остаточне ухвалення закону щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану, проголосувало 311 народних депутатів. Ним передбачено, що доплата нараховується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном - тобто як зараз.

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