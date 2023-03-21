За законопроект в основі проголосували 256 народних депутатів.

Українські воїни скоро зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, парламент підтримав законопроект #8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції.

За законопроект в основі проголосували 256 народних депутатів.

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Рішення щодо військвослужбовців - деталі

У Верховній Раді України підтримали встановлення випробування при прийнятті на військову службу за контрактом на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу. Це рішення підтримало 262 народних депутатів.

У Міністерстві оборони розповіли, що удосконалюватимуть у роботі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

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