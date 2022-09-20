За ухвалення відповідного законопроекту у першому читанні проголосували 250 народних обранців.

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законів про захист держкордону України.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, за ухвалення відповідного законопроекту №7687 за основу проголосували 250 народних обранців.

За словами голови політичної партії "Слуга народу", нардепа Олени Шуляк, законопроект передбачає внесення змін, які врегулюють певні питання щодо держкордону.

Відео дня

"Зокрема, це дозволить збільшити прикордонну смугу вздовж лінії державного кордону з країнами-агресорами до двох кілометрів. Врегулювати порядок та способи залучення військових частин і підрозділів ЗСУ до виконання завдань з посилення охорони державного кордону. Внести зміни щодо унеможливлення зловживання процедурою набуття статусу біженця особами, яким заборонено в’їзд в Україну, або які становлять загрозу прикордонній безпеці України", - розповіла нардеп.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, документ також допоможе спростити процедуру примусового видворення з України нелегальних мігрантів, які затримуються за незаконний перетин кордону або інші грубі порушення українського законодавства.

Зокрема, пропонується надати право на ухвалення таких рішень відповідним державним органам (Службою безпеки України, Державною міграційною службою, Держприкордонслужбою), а до суду звертатися вже для затримання з метою виконання процедури видворення.

Нагадаємо, у Державній прикордонній службі України проводять посилені заходи безпеки на кордоні з Білоруссю.

Вас також можуть зацікавити новини: