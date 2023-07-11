У Польщі згадують Волинську трагедію, якій цього року виповнюється 80 років.

Польський Сейм (нижня палата парламенту) ухвалив постанову з нагоди 80-ї річниці Волинської трагедії, яку в Польщі офіційно називають "Волинською різаниною". В документі, який був затверджений одноголосно, серед іншого міститься заклик до "визнання провини".

У документі значна частина тексту присвячена опису контексту і загального ходу подій в їх польській інтерпретації.

"11 липня 1943 року на Волині сталася Кривава неділя — кульмінаційний момент Волинської різанини, геноциду, спланованого керівниками Організації Українських Націоналістів (ОУН) з метою знищення поляків на південно-східному прикордонні, в частині Полісся, Люблінщини та Підкарпаття", – йдеться в постанові Сейму.

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Польські депутати подякували "кресівцям і їх нащадкам", які "десятиліттями вимагали правди", керуючись девізом "не помсти, а пам'яті, про яку волають жертви".

"Польсько-українське примирення, яке роками вибудовували представники обох народів, має також включати в себе визнання провини і увічнення пам'яті жертв Другої світової війни", - йдеться в резолюції Сейму.

У постанові також зазначається, що сьогодні український народ "сам відчуває на собі злочини, вчинені окупантами".

Волинська трагедія 1943 року - останні новини

Тема Волинської трагедії є одним із найболючіших епізодів у відносно недавній історії українського та польського народів. У Польщі цій трагедії приділяється багато уваги, що нерідко призводить до емоційних висловлювань публічних осіб як Польщі, так і України.

Так у травні речник польського МЗС заявив, що президент України має офіційно вибачитися перед польським народом за Волинську трагедію. Український посол в Польщі достатньо жорстко прокоментував цю заяву. Після цього в адміністрації президента Польщі закликали припинити "твіттерну дипломатію".

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