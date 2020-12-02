Правоохоронний комітет рекомендує ВР ухвалити закон щодо відповідальності пішоходів за перехід дороги в темний час доби без світлоповертальних елементів.

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити в цілому закон щодо відповідальності для пішоходів за перехід проїжджої частини у темний час доби без світлоповертальних елементів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Йдеться про ухвалений раніше в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами (№2694). Його рекомендується ухвалити в другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету і його поправками.

Що передбачає законопроект

Ним у Кодексі України про адміністративні правопорушення встановлюється, що непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів, у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн).

У законі України "Про дорожній рух" пропонується встановити, що пішохід зобов'язаний рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, узбіччях, в разі їх відсутності - по краю проїзної частини автомобільної дороги чи вулиці, а в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості - з використанням світлоповертальних елементів (стрічка, жилет, наклейка).

Також депутати рекомендували ВР ухвалити в другому читанні та в цілому з пропозиціями і поправками комітету проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів учасниками дорожнього руху" (№2696).

Що передбачає законопроект

Ним, зокрема, передбачається внести зміни до закону України "Про дорожній рух". Передбачено зобов’язати учасників дорожнього руху користуватися у темний час доби чи в умовах недостатньої видимості спеціальними жилетами із світлоповертальними елементами або носити одяг, який має світлоповертальні елементи. У законопроекті сказано, що водій має "перебувати в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості на проїзній частині дороги (вулиці) поза межами транспортного засобу в спеціальному жилеті зі світлоповертальними елементами, і так само забезпечити виконання цієї вимоги пасажирами його транспортного засобу".

Крім того, члени Комітету ухвалили таке ж рішення по проекту закону України "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху (№2697).

Що передбачає законопроект

Змінами, що вносяться до КУпАП, збільшуються розміри штрафу за непокору пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху.

Штраф становитиме 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн). На сьогодні передбачена відповідальність у вигляді попередження або штрафу в розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн).

За такі ж порушення, вчинені особами в стані сп'яніння, штраф становитиме 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). Це у 3,75 раза більше, ніж передбачено чинним законодавством, - на сьогодні розмір штрафу становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 грн).

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Автор: Тетяна Поляковська