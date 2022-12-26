Нагороджуватимуть тих, хто припустився однієї або двох помилок у тексті.

Оголошено імена двадцяти переможців цьогорічного Радіодиктанту національної єдності.

Як повідомляє "Суспільне", серед переможців п’ятеро припустилися лише однієї помилки в тексті, п’ятнадцятеро – двох. Таких, що не припустилися жодної помилки, цього року не було.

Серед переможців – українські школярі (7 і 10 клас), мешканка Харкова, що тимчасово перебуває в Німеччині. Крім того, кілька минулорічних переможниць потрапили у двадцятку найкращих і цього року.

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"Двоє цьогорічних переможців – школярі сьомого і десятого класів. Іноді нам закидали, що тексти Радіодиктантів занадто складні для школярів. Але зараз ми бачимо, що вони не лише пишуть Радіодиктант, а й роблять це успішно. Також серед цьогорічних переможців троє – Галина Шура, Христина Гоянюк та Юлія Туманцева – це переможниці й минулорічного Радіодиктанту. Христина Гоянюк писала разом з Українським радіо усі 22 радіодиктанти!", – зазначила виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.

Повний перелік переможців Радіодиктанту національної єдності-2022 такий:

Галина Шура

Христина Гоянюк

Роман Гладик

Володимир Тесленко

Анна Гурська

Леся Бойко

Юлія Туманцева

Тетяна Павлик

Тетяна Остаповець

Поліна Іванова

Марія Бесараб

Ольга Дерман

Катерина Малікова

Лілея Титаренко

Каміла Тушинська

Поліна Жученкова

Єгор Берест

Володимир Яслик

Дар’я Верба

Аліна Кожуховська

Загалом на перевірку відправили більш як 30 тисяч електронних листів і майже 10 тисяч паперових, у багатьох з яких було кілька текстів. Приймали навіть листи, отримані після оголошеного кінцевого терміну, оскільки автори сповістили, що не змогли вчасно відправити їх у зв’язку з відключеннями світла. Також п’ять надісланих робіт були написані шрифтом Брайля.

Листи із текстами надсилали і з тимчасово окупованих територій України, і з-за кордону (загалом понад два десятки країн, зокрема, Польщі, Швейцарії, Португалії, Німеччини, Великої Британії, Словенії, Чехії, Франції, Казахстану, Грузії, Молдови, Нідерландів, Канади, США тощо). Перевіряли їх представники вчительської спільноти EdCamp Ukraine.

Радіодиктант національної єдності - що це

Радіодиктант національної єдності – це традиційна щорічна загальнонаціональна акція, присвячена українській мові. Читання відбувається на Українському радіо в День української писемності та мови 9 листопада. Уперше такий радіодиктант пройшов 2000 року.

Для диктанту використовують написаний під замовлення текст, що складається зі 100-120 слів і не містить авторських знаків або суперечливих орфограм. Учасники пишуть його від руки (або шрифтом Брайля) і відправляють на перевірку. Потім серед надісланих робіт шукають написані без помилок або з мінімальної їх кількістю і нагороджують тих, хто впорався найкраще.

Цього року текст для радіодиктанту "Твій дім" написала українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик. До методичної роботи над радіодиктантом долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко, а читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

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