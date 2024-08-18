Підготовлених людей відправляють не у вибрані ними підрозділи, оскільки керівництво діє на свій розсуд.

На сьогодні можна стверджувати, що справжнього рекрутингу в Україні немає. Про це сказав військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділу ударних БПЛА "Орден Сантьяго" Ігор Луценко в ефірі телемарафону.

"На практиці ми бачимо, що рекрутингу, про який неодноразово хвалилися, що нібито він є, але його немає", - наголосив він. При цьому військовий зазначив, що спілкувався з людьми, які хотіли йти в його підрозділ і отримали всі документи, пройшли базову загальновійськову підготовку, але їх відправили в інші частини. "Тому, що начальство так вирішило. Можливо за цим є якась логіка. Але давайте тоді не казати, що в нас є рекрутинг, коли можна конкретно потрапити в якусь частину. Все одно це буде лотерея, начальство буде вирішувати на якихось своїх недоступних мені рівнях, куди відправляти спеціалістів", - підкреслив Луценко.

Він зазначив, що і далі спрацьовує стара практика, яка полягає в тому, що людей з інженерними навичками, які потрібні таким підрозділам як його, для того, щоб модифікувати, покращувати і виробляти дрони, відправляють туди, де вони, м’яко кажучи, менш потрібні. "Це болюча проблема, тому що країна зараз розбудовує Сили безпілотних систем", - наголосив Луценко.

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За його словами, в розмовах з топ-посадовцями це є дуже важливим напрямком, але при цьому пріоритету в укомплектуванні кадрами Силам безпілотних систем не надано. "Кажуть, що рекрутинг надзвичайно допоможе модернізувати нашу армію, зробити "армію 2.0", яка буде оснащена роботами, але без інженерів, працюючих у військах, ми цього точно швидко не досягнемо", - зазначив Луценко.

Він також розповів про проблему переведення людей з одного в інший підрозділ. "Я навіть вже і думати забув про якісь переводи. Ті, які були, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Тобто, це винятки з правил, а не працюючий механізм. Армія не якась вільна корпорація, де ти звільнився за два місяці і пішов в іншу. Але мусять бути прискорені ті переводи, які погоджені на найвищому рівні. На жаль, навіть якщо на всіх етапах є погодження, то це займає місяці часу", - сказав Луценко.

За його словами, на сьогодні в армії не існує швидких автоматичних механізмів переводу людини, якщо "все начальство за". При цьому він додав, що це займає місяці часу, що є неприпустимим в умовах воюючої армії. "З переводами все набагато гірше, ніж з рекрутингом, тобто практично вони заморожені", - додав Луценко.

В той же час, сьогодні заступник міністра оборони Наталія Калмикова повідомила, що продовжується розвиток рекрутингу. "До центрів рекрутингу української армії, яких зараз налічується 32, звернулося вже 13324 особи, а 3809 знаходяться на різних етапах рекрутингу. 580 з них – це жінки", - зазначила вона.

За її словами, також розвивається система онлайн-рекрутингу. До 4 платформ-партнерів звернулося 7667 осіб.

Рекрутинг Міноборони

Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів, що від 18 до 25 молода людина може укласти контракт, тобто, може добровільно прийти на контракт, але мобілізована не може бути жодним чином.

Представник Міноборони розповів, що тисячі людей користуються можливістю рекрутингу та кожного місяця долучаються до лав Сил оборони.

Він переконував, що рекрутинг дає визначеність, бо доброволець це той, хто за рекомендаційним листом добровільно зайшов в частину.

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