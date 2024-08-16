Уряд підтримав відповідні зміни до постанови про бронювання військовозобов’язаних.

Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Про це в Telegram повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його інформацією, уряд підтримав відповідні зміни до постанови про бронювання військовозобов’язаних.

"Аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб попри знеструмлення й обстріли в українців був звʼязок та інтернет. Компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб ви й надалі залишалися на звʼязку", – прокоментував міністр.

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Федоров оприлюднив детальні вимоги до компаній, що підпадають під постанову: "Ключове, що в компаній має бути статус критично важливого підприємства й вони повинні виконувати вимоги Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ)", – підкреслив він.

Федоров нагадав, що президент Володимир Зеленський поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень.

"Рішення про бронювання працівників — один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей", – зазначив міністр.

Бронювання від мобілізації

Як повідомляв УНІАН, критичні підприємства забронювали зокрема через "Дію" вже більше 160 тисяч працівників. Бронювання на порталі "Дія" доступне з липня. На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн можуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

У червні Кабінет міністрів оновив підходи до бронювання працівників. Було визначено, що керівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

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