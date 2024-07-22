У міністерстві зазначили, що людина від 18 до 25 років може укласти контракт на службу за таким принципом.

Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець розповів, з якого віку люди можуть скористатися послугами Центру рекрутингу української армії. За його словами, вік військової служби становить 18-60 років.

"Від 18 до 25 молода людина може укласти контракт, тобто, може добровільно прийти на контракт, мобілізована не може бути жодним чином. Вік 25-60 може і на контракт, і по мобілізації бути долученою. Є певні вікові обмеження для різних видів військ. Насправді вони навіть не публічні, тому що це така службова інформація. Наприклад, Сили спеціальних операцій у них там 45 років. Є там десантно-штурмові війська або морська піхота, там, в деяких випадках, може бути ще нижчий вік, тому що для виконання тих специфічних завдань бойових їм треба максимально молоді і здорові люди", - пояснив він в інтерв'ю "Суспільне".

Бежевець уточнив, що для старших людей у таких підрозділах є певне відповідне обмеження, яке визначається у кожному індивідуальному випадку при контакті з військовою частиною.

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"Це, можливо, навіть буде перше питання, яке задасть людина, представник військової частини: "Скільки вам років? Який у вас стан здоров'я, як ви себе почуваєте?". Щоб зрозуміти з самого початку, на що може претендувати, на яку посаду, така людина", - підкреслив представник Міноборони.

Також посадовець розповів, що наразі в Україні працює 28 центрів рекрутингу. На кінець минулого тижня кількість охочих, які зверталися до центрів, становила 10 тисяч 120 людей. За його словами, ця цифра постійно зростає.

"Тобто, 10 тисяч звернень, з них більше трьох тисяч, так само цифра постійно зростає, це ті, які на сьогодні перебувають зараз в комунікаціях, тобто їм йде підбір частини, посади, тобто, це процес. І трохи більше тисячі, вони або вже в ТЦК оформлюють документи, або вже служать, або в навчальних центрах проходять підготовку. Плюс ми вважаємо нашим великим досягненням — максимально розійшлася інформація про таку можливість. Тобто, рекрутинг зараз - це відома ініціатива і активність, про яку все більше людей знає, дізнається і користується цими механізмами", - запевнив Бежевець.

Представник Міноборони додав, що тисячі людей користуються цією можливістю та кожного місяця долучаються до лав Сил оборони.

"Доброволець для нас - це визначеність, це той, хто за рекомендаційним листом добровільно зайшов в частину, комунікував і добровільно заходить. Так, це дійсно працює. Звертайтесь, комунікуйте, телефонуйте, приходьте, користуйтесь цією можливістю", - закликав посадовець.

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Також Олексій Бежевець відповів, чи можна йти до рекрутингового центру після отримання повістки. За його словами, це можна зробити, завдяки цьому військовозобов'язаний зможе обрати собі військову частину та спеціальність.

Крім того, стало відомо, скільки жінок приходять у рекрутингові центри.

"На сьогодні приблизно 17%, до 20% всіх людей, які залишаються після першого візиту і з ними далі відбувається робота, тобто йде підбір їм вакансій і допомога для потрапляння потім в свій підрозділ - це жінки. Це насправді класно, бо це показує великий потенціал власне жінок в армії", - наголосив представник Міноборони.

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