Обурені громадяни почали масово писати реперу, і той закрив профілі у соцмережах.

Репер з сум Дмитро Тимченко (псевдонім - Plane Dead) оскандалився під час виступу на батлі у Харкові, нецензурно висловившись про українську мову та українців.

Відео виступу чоловіка поширили в мережі 7 жовтня.

Під час реп-батла сумчанин зійшовся у "двобої" з мешканцем Львова і висловив йому претензії, що той – україномовний.

"По-перше, що за уйо*** діалект, на якому ти пиз***, віслюк? По-друге, що таке "наразі" - це індійський посол?" – звернувся він до суперника.

Проте ображати чоловік не припинив і вже зачепив своїми "жартами" громадян України.

"Ти настільки х*** , що коли повз тебе пропливає електричний вугор, а ти такий (кривляється, говорячи українською – ред.): Ну раз є електрический, знач десь має бути і газовий", – сказав Тимченко.

Проте публіці виступ сумчанина подобався і жоден з присутніх зауважень не робив – радісно улюлюкали. Тому Тимченко продовжив: "Чого, патріот? Фанат Яйценюха чи що?"

"Я все дитинство їб*** твою мову тим, що 10 років вчився у російській школі. Через таких, як ти, вонючих пі***, Московський проспект перейменували у їб*** Турбоатом", – не заспокоювався сумчанин.

Після того, як відео з виступу поширили в мережі, Тимченко закрив профілі у соцмережах через критику з боку обурених громадян.

Як розповідає український блогер Сергій Стерненко, Тимченко регулярно їздить в Росію, і викладає в себе в Instagram то фото з Москви, то з Санкт-Петербурга.

Після того, як відео з виступу поширили в мережі, Тимченко закрив профілі у соцмережах через критику з боку обурених громадян. Невдовзі з’явилось відео з вибаченнями.

"Я нікого не хотів образити і нікого не хотів зачепити. Я вибачаюся перед тими людьми, які прийняли це у свою адресу. Друзі, сказане в батлі ніколи не мається на увазі у реальному житті. Це було сказано в образі ватника, який я використав, щоби забатлити свого опонента. От і все. Я розумію, що ви мене зрозумієте, мене вибачите. Я ще раз кажу: нікого не хотів образити. Прошу віднестися до цього спокійно і лояльно", – заявив Тимченко.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова