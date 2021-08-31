Також за українофобство вигнали з роботи викладачку Педуніверситету в Києві Євгенію Більченко.

Любителя "русского міра" Дениса Ситнікова звільнили з посади викладача в Одеському університеті ім. Мечнікова. Окрім цього, українофоб з "Одеської юридичної академії" Сергій Шубін отримав догану, його теж можуть звільнити. Скандальна викладачка Євгенія Більченко буде звільнена з посади професора кафедри культурології та філософської антропології НПУ ім. Драгоманова вже 20 вересня.

Про це повідомляє народний депутат Наталія Піпа на своїй сторінці у Facebook.

Політик отримала відповідь від Державної служби якості освіти України на своє звернення щодо викладачів, які поширюють українофобні висловлювання в університетах. За результатами перевірок роботу втратили одразу три особи.

"Я не "поліція моралі"... Я людина, яка любить свою країну, мову, історію. Вболіваю за нашу освіту і роблю все від мене можливе, щоб її покращити. За кілька днів студенти повернуться до навчання. І я не хочу, щоб на восьмому році війни вони чули з вуст деяких викладачів, що "українська мова - блювота", що "мовний закон - лімфовузол на тілі онкохворої американської колонії", а "Крим - це Росія", - зазначила нардеп.

Читайте такожУ Львові перехожа допомогла копу затримати грабіжника, схопивши його за одяг (фото)Так, Євгенія Більченко відсторонена від роботи, а з 20 вересня 2021 року звільнена з посади професора кафедри культурології та філософської антропології НПУ ім. Драгоманова. Сергій Шубін отримав догану, також наразі розглядається рішення щодо його звільнення з посади завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права НУ "Одеська юридична академія".

А Деніс Ситніков - звільнений з 31 серпня 2021 року з посади доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського НУ ім. Мечникова, вказано у дописі Піпи.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Шкарлет розкрив секрет, як учителі можуть збільшити свою зарплату на 20%.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Дмитро Хилюк