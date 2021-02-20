З 2014 року український півострів перебуває під російською окупацією.

Сім років тому на Майдані Незалежності розстріляли Героїв Небесної Сотні, а Росія розпочала окупацію Автономної республіки Крим.

Російська окупація Криму: як усе починалося

20 лютого вважається офіційною датою захоплення Росією півострова Криму. Вона була визначена постановою українського парламенту "Про заяву Верховної Ради України "Про відсіч збройної агресії Росії та подолання її наслідків" від 21 квітня 2015 року.

Читайте такожДень Героїв Небесної Сотні – сьогодні сьомі роковини розстрілів на МайданіЦя ж дата значиться на медалі російського Міноборони, зробленій на честь окупації півострова – "За повернення Криму". Хоча російський спецназ захопив будівлі парламенту й уряду Криму 27 лютого 2014 року.

У лютому 2014 року в Криму почали проходити масові проросійські мітинги. Один із них, зокрема, відбувся 23 лютого у Севастополі. Його учасники "висловили недовіру" голові міської адміністрації й "обрали" свого – громадянина РФ Олексія Чалого.

26 лютого на півострів прибули російські військові з Тольятті з метою "забезпечення порядку". Того ж дня в Сімферополі депутати Верховної Ради АР Крим повинні були зібратися на позачергове засідання, на якому планували зачитати звернення до влади Росії. Під будівлею кримського парламенту тим часом уже зібралися проукраїнські активісти та прихильники Росії. Й усе закінчилося скасуванням засідання.

У ніч на 27 лютого будівлю Верховної Ради Криму захопили "зелені чоловічки" – тобто російські військові без розпізнавальних знаків. Така ж доля спіткала і будівлю Ради міністрів півострова.

Оголошення "референдуму" та призначення нової "влади"

27 лютого на позачерговій сесії захопленого парламенту Криму за участю незначної кількості депутатів у закритому режимі було прийнято рішення провести "референдум" про долю півострова. Його вирішили провести 16 березня.

На тому ж нелегітимному засіданні було відправлено у відставку законний кримський уряд на чолі з Анатолієм Могильовим і призначено "прем'єром" Сергія Аксьонова.

Захоплення адмінбудівель та інших стратегічних об'єктів

Після захоплення будівель керівних органів Криму окупанти почали масово брати під свій контроль адміністративні приміщення по всьому півострову. Так само без розпізнавальних знаків російські війська, за підтримки сепаратистськи налаштованих жителів, захоплювали будівлі місцевих органів влади, блокували військові частини та аеропорти, а також перекривали основні магістралі.

Окупанти почали розставляти на півострові незаконні блокпости, на яких чергували, в тому числі й місцеві силовики, що зрадили українську присягу. Так, на адміністративному кордоні між Херсонською областю та АРК чергування здійснювали бійці "Беркута". Також на півострові виникло незаконне формування "Самооборона Криму", яке безправно патрулювало вулиці міст, паралельно скоюючи кримінальні злочини проти проукраїнськи налаштованих місцевих жителів.

Штурм військових частин

Читайте такожУ Кремлі заявили, що крім Росії окупованому Донбасу нема кому "допомагати"Російські окупанти не одразу змогли взяти під контроль бази українських військовослужбовців, адже ті чинили загарбникам опір. Тому часто, аби захопити військові частини ЗСУ, росіяни і сепаратисти вдавалися до цинічних методів, зокрема, прикривалися мирним населенням як "живим щитом", не даючи можливості українським бійцям на відсіч.

Декілька військових частин загарбники заблокували, а деякі взяли штурмом. Окупанти вимагали від українських військових скласти зброю і перейти на їхній бік. Частина особового складу таки перейшла на бік росіян. А військовослужбовці, які залишилися вірні українській присязі, впродовж березня залишили окупований півострів.

Фейковий референдум та його результати

У призначену дату Росія провела в Криму "референдум" і швидко оголосила його результати. За даними "виборчої комісії", створеної окупантами, входження півострова до складу РФ підтримали 96,7% громадян. При цьому "явка", озвучена організаторами, була трохи більше 80% по Криму та майже 90% – у Севастополі.

Звісно ж, цей "референдум" проводився з тотальними порушеннями процедури, а його організатори, як і представники окупаційної влади, згодом стали фігурантами кримінальних справ, відкритих українськими правоохоронцями.

Закріплення окупації Криму в РФ

Зовсім скоро після "референдуму" Росія незаконно, проти всіх міжнародних правил і договорів, прописала в своєму законодавстві проведені протиправні дії у Криму.

18 березня російський президент Володимир Путін підписав з представниками окупаційних органів АРК і Севастополя "договір про прийняття Криму до складу РФ". Невдовзі цей "документ" ратифікували Держдума та Рада Федерації. Згодом приналежність українського Криму Росії прописали також у Конституції Федерації.

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Автор: УНІАН