Парламент АРК призначив всекримський референдум на 25 травня

Верховна Рада Автономної Республіки Крим на позачерговій сесії, яка проходила в захопленому невідомими озброєними людьми будівлі, призначила на 25 травня референдум з розширення повноважень автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мітингувальникам під стінами парламенту активіст.

Присутні із задоволенням зустріли це повідомлення.

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Як повідомила журналістам начальник інформаційно-аналітичного управління секретаріату Кримського парламенту Ольга Сульникова, за рішення про референдум проголосували 61 з 64 присутніх депутатів. (Усього у парламенті Криму 100 депутатів – УНІАН.)

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 лютого у Сімферополі невідомі захопили парламент і уряд автономії і встановили на будівлях російські прапори. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "теракт".

Близько півтисячі осіб з прапорами Росії і Криму біля парламенту вимагала призначити референдум про державну приналежність автономної республіки.