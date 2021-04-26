Крім того, за добу 2 тисячі українців госпіталізували через підозру чи діагноз COVID-19.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 5062 осіб, зафіксовано 195 летальних випадків, 6910 пацієнтів одужали. Зокрема, захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники. До лікарень із підозрою чи діагнозом COVID-19 потрапила 2 061 людина.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЛьвівська область з понеділка виходить із "червоної" зони карантинуДобовий показник захворюваності традиційно різко знизився на вихідних, він є найнижчим з початку березня.

Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Хороша новина в тому, що в жодній області України не зареєстрували навіть близько тисячі нових хворих. Але це може бути спричинене й зниженням кількості тестувань в регіонах.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2030333 людини, з них 1 579 438 одужали, летальних випадків — 42 518. Активними хворими залишаються 408 377 осіб.

За даними РНБО, Україна перебуває на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії 25 квітня зробили лише 25 248 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 15 379, методом ІФА — 2 853. Також зробили 7 016 експрес-тестів на антиген до вірусу.

За весь час в Україні провели понад 9,2 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Темпи вакцинації в Україні рухаються дуже повільно. Так, за минулу добу проти COVID-19 щепили 1114 людей. Загалом 528 028 людей отримали першу дозу препарату, а п'ятеро завершили вакцинацію.

Разом з тим, у Києві, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській областях не зробили за добу жодного щеплення.

Щеплення проводилось 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.

Станом на 25 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 492 494 людини.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко