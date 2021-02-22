За даними слідства, жертвами Московченка були шість дівчаток у віці від 11 до 14 років.

У Львівській області судитимуть 47-річного львів'янина, колишнього керівника молодіжно-Християнського товариства «діти Христа». Його звинувачують у розбещенні і згвалтуванні неповнолітніх дівчаток.

Як повідомляє "Громадське", обвинувачений - житель Львова Роман Московченко.

Відносно Московченка відкрито 11 кримінальних проваджень, які налічують 147 епізодів за фактом статевих злочинів, скоєних з 2005 року відносно шести дівчаток у віці від 11 до 14 років.

За даними слідства, чоловік з 2003 по 2018 рік працював координатором зовнішніх зв'язків у навчально-виховному комплексі «Школа-гімназія святої Софії». Від керівництва закладу він отримав дозвіл на проведення в приміщенні зборів МХО "Діти Христа". Там, а також у приміщенні, яке належить храму «Святого Архистратига Михаїла», він, за даними слідства, скоював злочини проти неповнолітніх.

"Він приводив потерпілу в окреме складське приміщення на території храму, де здійснював відносно малолітньої розпусні дії сексуального характеру, які виражалися в тому, що він наказував потерпілій оголювати свої статеві органи і з метою задоволення своєї статевої пристрасті розглядав оголену малолітню потерпілу і торкався пальцями рук до її статевих органів», - йдеться в матеріалах справи.

Читайте такожГвалтував дівчат від 11 до 14 років: у Львові судитимуть екс-керівника молодіжного табору

Також встановлено, що він «оголював свій статевий орган і торкався ним до оголених частин тіла малолітніх». За даними слідства, чоловік також ґвалтував неповнолітніх дівчаток. Такі дії відбувалися нібито під приводом покарання за погану поведінку дітей або в якості відшкодування за понесені витрати на них.

Серед постраждалих були як діти з повних сімей, так і діти-сироти та позбавлені батьківського піклування.

Християнське товариство, яке очолював Московченко, займалося організацією християнських дитячих таборів, проведенням лекцій для дітей на релігійну тематику, відвідувало з подарунками та виступами інтернати та дитячі будинки.

За місцем проживання підозрюваного слідчі виявили та вилучили цифрові носії інформації з фото та відео. За даними слідства, вони вказують на вчинення підозрюваним дій сексуального характеру щодо неповнолітніх. Також про факти розбещення і зґвалтування розповіли п'ятеро постраждалих дівчат, які на той час були неповнолітніми.

У прокуратурі Львівської області "Громадському" повідомили, що під час досудового розслідування була проведена психолого-психіатрична експертиза, яка встановила осудність обвинуваченого.

Сам Роман Московченко поки не визнає інкриміновані йому злочини. За словами адвоката, він "став овочем", неодноразово намагався вчинити самогубство під час досудового розслідування, і йому потрібно знову провести психолого-психіатричну експертизу.

Зараз Московченку інкримінують розбещення, згвалтування неповнолітніх і сексуальний контакт з особою, яка не досягла повноліття. У разі доведення провини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН